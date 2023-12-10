Політика

Британській розвідці стало відомо, якими ракетами атакуватиме Росія цієї зими

10 Грудня 2023 12:08
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Британська розвідка

У ніч на 7 грудня 2023 року ВПС Росії вперше з 21 вересня 2023 року вдалися до великої хвилі ударів по Києву та центральній Україні, використовуючи свої важкі бомбардувальники.

Як повідомляє розвідка Великої Британії, літаки Ту-95 BEAR H випустили щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування (КРПБ) із району дії над Каспійським морем.

“Ймовірно, це були ракети AS-23a KODIAK (Х-101 – ред.), головна російська КРПБ. Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання в зимовій кампанії”, – йдеться у щоденніій доповіді аналітиків.

Британські військові вважають, що ця атака була лише початком більш узгодженої кампанії Росії, спрямованої на деградацію енергетичної інфраструктури України. Однак, більшість цих ракет були успішно перехоплені українською ППО.

“Незважаючи на те, що, як повідомляється, загинув принаймні один цивільний, збитки наразі виявилися мінімальними”, – зауважили експерти.


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