Політика

Британська розвідка звернула увагу на атаки росіян поблизу Авдіївки

22 Жовтня 2023 11:21
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Британська розвідка

Російські атаки на Авдіївку збільшили до 90% втрат серед окупантів, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

“Нещодавні російські напади в Авдіївці призвели до 90-відсоткового збільшення втрат серед росіян, зафіксованих Міністерством оборони України”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, з лютого 2022 року Росія значно посилила мобілізацію і вербування найманців. Це основний фактор здатності РФ підтримувати війну проти України.

Розвідка вважає, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тис. військовослужбовців убитими і пораненими, а загальна цифра (включно з пораненими, які повернулися на поле бою) коливається від 240 до 290 тисяч.

У розвідці додали, що дані не містять відомостей про поранених і загиблих ПВК “Вагнер”.


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