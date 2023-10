Британська розвідка звернула увагу на атаки росіян поблизу Авдіївки

Російські атаки на Авдіївку збільшили до 90% втрат серед окупантів, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

“Нещодавні російські напади в Авдіївці призвели до 90-відсоткового збільшення втрат серед росіян, зафіксованих Міністерством оборони України”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, з лютого 2022 року Росія значно посилила мобілізацію і вербування найманців. Це основний фактор здатності РФ підтримувати війну проти України.

Розвідка вважає, що РФ від початку вторгнення втратила від 150 до 190 тис. військовослужбовців убитими і пораненими, а загальна цифра (включно з пораненими, які повернулися на поле бою) коливається від 240 до 290 тисяч.

У розвідці додали, що дані не містять відомостей про поранених і загиблих ПВК “Вагнер”.

