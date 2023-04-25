Політика

Британська розвідка відзначає зниження втрат російської армії

25 Квітня 2023 10:34
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Британська розвідка

За квітень 2023 року середньодобовий рівень втрат російської армії, що воює в Україні, знизився приблизно на 30%, йдеться у зведенні британської військової розвідки. У січні-березні 2023 року російські війська зазнавали виключно тяжких втрат.

За даними генштабу України, щоденні втрати російських військ знизилися в середньому із 776 осіб у березні до 568 у квітні. Британська розвідка не може точно перевірити українську методологію підрахунку втрат, але вважає, що загальна тенденція, ймовірно, є точною.

Втрати російської армії, швидше за все, знизилися через те, що її спроби зимового наступу не досягли поставленої мети і зараз вона зайнята підготовкою до українських наступальних операцій, йдеться у зведенні.


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