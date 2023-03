Британська розвідка: весняна відлига буде на боці ЗСУ під Бахмутом

Міноборони Великобританії у своєму свіжому зведенні пояснює, як настання весни вплине на наземні операції на найгарячішій ділянці фронту.

Українські сили продовжують оборону Бахмута на Донеччині в мінливих погодних умовах. Весняне потепління несе за собою грязюку, бездоріжжя і обмежує пересування по пересіченій місцевості. Така ситуація зазвичай дає деяку військову перевагу стороні, що обороняється.

Денна температура грунту підвищилася і нині переважно залишається вище нуля. Нічні заморозки ще ймовірні до наступного тижня, але загалом, згідно з прогнозами, весна обіцяє бути теплішою, ніж зазвичай, що призведе до подальших труднощів пересування військ.

Найскладнішою ситуація майже напевно буде до кінця березня – після остаточної відлиги. Це внесе додаткові корективи у ведення наземних операцій – пересування більш важкої бронетехніки бездоріжжям в районі Бахмута буде практично неможливо.

