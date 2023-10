Британська розвідка в своїй доповіді згадала про “кинджали” і їхню роль в політиці Путіна

18 жовтня 2023 року президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія почне здійснювати патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літаків-перехоплювачів МіГ-31І, озброєних балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «КИНДЖАЛ».

Він пояснює це нещодавнім посиленням морської присутності США в східному Середземномор’ї з метою тримати ці судна під загрозою за допомогою системи озброєння з дальністю дії до 2000 км.

“Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресорами, водночас обставляючи російську діяльність як необхідну для захисту держави”, – коментує британська розвідка в своєму щоденному звіті.

Конкретна згадка Путіним про ракету «КИНДЖАЛ» та її можливості майже напевно була зроблена в цілях стратегічного обміну повідомленнями, щоб продемонструвати, що Росія продовжує виробляти та використовувати новітню зброю, незважаючи на триваючий український конфлікт.

Фактично КІНЖАЛ залишається на стадії експлуатаційних випробувань, і його продуктивність в Україні на сьогоднішній день є поганою, вважають в британській розвідці.

“На папері він залишається дуже спроможним, здатний літати на гіперзвуковій швидкості та ухилятися від сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потрібно значно вдосконалити те, як Росія використовує його для досягнення цього потенціалу”, – йдеться у повідомленні.

