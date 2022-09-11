Політика

Британська розвідка: успіхи ЗСУ під Харковом і брехня Путіна

11 Вересня 2022 10:32
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У своїй щоденній доповіді військова розвідка міноборони Британії виокремлює такі теми:

Протягом останніх 24 годин українські війська продовжили відвойовувати значні території на Харківщині. Росія мабуть вивела звідти свої підрозділи, проте навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм точаться бої.

7 вересня президент Путін заявив, що лише 60 тис. тонн зерна, вивезеного з України з серпня, були направлені країнам, що розвиваються, а основна частина експорту прибула до країн ЄС. Твердження Путіна – неправда. За даними ООН, приблизно 30% постачається країнам із низьким та середнім рівнем доходу в Африці, Азії та на Близькому Сході.

Росія веде навмисну ​​політику дезінформації з метою перекласти провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати протидію її вторгненню.


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Британська розвідка: успіхи ЗСУ під Харковом і брехня Путіна
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