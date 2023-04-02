Суспільство

Британська розвідка розповіла про вплив алкоголізму на російських вояк

2 Квітня 2023 13:12
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Британська розвідка, пияцтво, російські військові

Хоча Росія зазнала до 200 000 втрат після свого повномасштабного вторгнення в Україну, значна частина із них сталася через невійськові причини.

27 березня 2023 року російський Telegram-канал новин повідомив про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед російських військових, йдеться в недільному огляді розвідувального співтовариства міністерства оборони Великої Британії.

Інші головні причини небойових втрат, ймовірно, включають погане вправляння зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. Російські командири, ймовірно, вважають поширене зловживання алкоголем особливо шкідливим для бойової ефективності.

Однак, оскільки пияцтво поширене в більшій частині російського суспільства, воно довгий час розглядалося, як мовчазно прийнята частина військового життя, навіть під час бойових дій.


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