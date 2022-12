Британська розвідка робить висновок про втому російської військової системи

Британська розвідка у своєму ранковому зведенні на 302-й день війни аналізує військову співпрацю Росії та Білорусі і знаходить у ний нові грані, що свідчать про проблеми у російській армії.

19 грудня 2022 року російський президент Володимир Путін з’їздив до Мінська на переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Серед іншого, вони говорили про можливість створення єдиного оборонного простору.

Росія та Білорусь відкрито та широко говорять про розгортання російських підрозділів у Білорусі. Але, можливо, нещодавно білоруські військові взяли на себе більш секретну місію з навчання тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.

Зважаючи на все, таким чином Росія намагається заповнити нестачу власних військових інструкторів, багато з яких воюють в Україні чи загинули.

Хоча Росія та Білорусь мають значний досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих російських військовослужбовців білорусами – унікальна ситуація. Росія завжди традиційно вважала, що білоруські сили поступаються російським, і їхнє залучення як інструктори є ознакою втоми російської військової системи.

