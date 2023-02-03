Британська розвідка: ПВК “Вагнера” скоротило вербування засуджених

Щоденне зведення британської розвідки 3 лютого присвячене вербуванні російських ув’язнених до лав групи “Вагнера”.

За даними відомства, масштаби вербування засуджених воєнізованою групою “Вагнер” значно скоротилися порівняно з піком між літом та восени 2022 року.

Згідно з даними Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП), опублікованими 31 січня 2023 року, чисельність ув’язнених у країні становить 433 тис. осіб – на 6000 менше у порівнянні з листопадом 2022 року.

Інші дані ФСВП показують, що з вересня по листопад 2022 р. кількість ув’язнених скоротилася на 23 тис. осіб. Основним чинником такого скорочення, мабуть, стало вербування до лав “Вагнера”.

Крім цього, розрізнені відомості від українських військових на лінії фронту свідчать про те, що Росія на ключових напрямках почала рідше вдаватися до тактики атак масованими “живими хвилями” за участю в’язнів-вагнерівців.

Як відомо, серйозна напруженість між “Вагнером” та російським міноборони вилилася у публічну сферу – “суперництво між різними групами російської еліти, ймовірно, частково стало причиною скорочення надходження засуджених на фронт”, – йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8WJTfSaE0x — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 3, 2023