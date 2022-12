Британська розвідка: Путін хоче зняти з себе відповідальність за невдачі в Україні

У своєму черговому зведенні про події на війні британська розвідка оцінює недавній візит Володимира Путіна до військового штабу, де він зустрівся з високопоставленими воєначальниками: міністром оборони Сергієм Шойгу, начальником генштабу Валерієм Герасимовим і командувачем об’єднаного угрупування російських військ Сергієм Суровікіним.

Британська розвідка вважає, що зустріч, що відбулася 16 грудня, має на меті “продемонструвати колективну відповідальність за спецоперацію”.

“Ця демонстративність, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності і невдоволення населення, що зростає, мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені також для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова”, – йдеться у ранковому зведенні розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 December 2022



