Державне архівне агентство Росії видало збірник документів «Про історичну єдність росіян і українців».

На це звернула увагу розвідка Великої Британії.

Він починається статтею президента Росії Володимира Путіна на цю тему в липні 2021 року, одразу після якої йде його звернення щодо ситуації в Україні, зроблене 21 лютого 2022 року, напередодні вторгнення.

“У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11-го і закінчуючи 20-м століттями, які використовуються для виправдання поточної політики Кремля та підтвердження твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на «антиросію»”, – йдеться у щоденній доповіді розвідки.

Документи супроводжуються пояснювальними коментарями Путіна.

Минулого тижня колишній президент Росії Дмитро Медведєв нібито написав статтю про історію російсько-польських відносин, нагадує відомство.

“Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської «русофобської» політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія та Білорусь у разі потреби зможуть дати адекватну військову відповідь”, – йдеться у доповіді.

