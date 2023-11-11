Політика

Британська розвідка проаналізувала збірник “Про історичну єдність росіян і українців”

11 Листопада 2023 11:48
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Британська розвідка

Державне архівне агентство Росії видало збірник документів «Про історичну єдність росіян і українців».

На це звернула увагу розвідка Великої Британії.

Він починається статтею президента Росії Володимира Путіна на цю тему в липні 2021 року, одразу після якої йде його звернення щодо ситуації в Україні, зроблене 21 лютого 2022 року, напередодні вторгнення.

“У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11-го і закінчуючи 20-м століттями, які використовуються для виправдання поточної політики Кремля та підтвердження твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на «антиросію»”, – йдеться у щоденній доповіді розвідки.

Документи супроводжуються пояснювальними коментарями Путіна.

Минулого тижня колишній президент Росії Дмитро Медведєв нібито написав статтю про історію російсько-польських відносин, нагадує відомство.

“Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської «русофобської» політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія та Білорусь у разі потреби зможуть дати адекватну військову відповідь”, – йдеться у доповіді.


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