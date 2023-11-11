Британська розвідка проаналізувала збірник “Про історичну єдність росіян і українців”

Державне архівне агентство Росії видало збірник документів «Про історичну єдність росіян і українців».
На це звернула увагу розвідка Великої Британії.
Він починається статтею президента Росії Володимира Путіна на цю тему в липні 2021 року, одразу після якої йде його звернення щодо ситуації в Україні, зроблене 21 лютого 2022 року, напередодні вторгнення.
“У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11-го і закінчуючи 20-м століттями, які використовуються для виправдання поточної політики Кремля та підтвердження твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на «антиросію»”, – йдеться у щоденній доповіді розвідки.
Документи супроводжуються пояснювальними коментарями Путіна.
Минулого тижня колишній президент Росії Дмитро Медведєв нібито написав статтю про історію російсько-польських відносин, нагадує відомство.
“Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської «русофобської» політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія та Білорусь у разі потреби зможуть дати адекватну військову відповідь”, – йдеться у доповіді.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 November 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 11, 2023
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