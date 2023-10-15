Політика

Британська розвідка проаналізувала роль залізниці в забезпеченні російської армії

15 Жовтня 2023 10:56
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Британська розвідка

Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну, аналізує британська розвідка у щоденному звіті.

“Залізнична мережа в окупованій Україні залишається в основному життєздатною, але вразливою до спорадичних перекриттів української артилерії, ракет та диверсій.

У попередніх конфліктах виснаження залізничного транспорту вимагало цілеспрямованих, стійких і повторюваних атак з боку повітряних та/або наземних сил.

Росія майже напевно продовжує підтримувати та покращувати свої залізничні лінії сполучення в Україні та будує нову залізничну лінію до Маріуполя, що скоротить час у дорозі для поставок на Запорізький фронт”, – зазначається в доповіді.

Росія використовує цивільних підрядників і обладнання для завершення цього проекту, ймовірно, розраховуючи, що це ускладнить зусилля з прицілювання та збереже можливості військових залізничних військ для виконання термінових завдань в інших місцях.

“Новий напрямок (з Ростова до Маріуполя) входить до умовної номенклатури українських високоточних ударних систем дальньої дії”, – підсумовує британська розвідка.


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