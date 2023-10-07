Політика

Британська розвідка проаналізувала наслідки ударів по Сочі

7 Жовтня 2023 09:47
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Британська розвідка

У щотижневому зведенні розвідки Великої Британії згадується удар безпілотників по Сочі.

Звертається увага на те, що 1 жовтня курортне місто вдруге за два тижні зазнало удару безпілотних літальних апаратів. ЗМІ повідомляють, що в аеропорту Сочі було пошкоджено місце посадки вертольота.

Попередня атака 20 вересня 2023 року спричинила велику пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району після вторгнення Росії в Україну.

“Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти.

Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на населення Росії далеко від українського кордону”, – йдеться в доповіді.


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