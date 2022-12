Британська розвідка про тактику ПВК “Вагнера”

Російське військове угруповання “Вагнера” продовжує відігравати важливу роль у бойових діях навколо міста Бахмут у Донецькій області. Такої думки притримується розвідка Британії.

“В останні місяці ПВК розробила наступальну тактику, щоб використати велику кількість погано навчених завербованих засуджених”, – йдеться у щоденному звіті, який публікує міністерство оборони Великої Британії.

“Окремі бійці, ймовірно, отримують смартфони або планшети, які показують визначену вісь просування та ціль нападу, накладені на комерційні супутникові зображення.

На рівні взводів і вище командири, ймовірно, залишаються в укриттях і віддають накази по радіостанціях, інформуючи їх за допомогою відеосигналів малих безпілотних літальних апаратів.

Окремим частинам і підрозділам наказано йти заздалегідь запланованим маршрутом, часто під вогнем, але рідше з бронетехнікою. Оперативники Вагнера, які відхиляються від своїх штурмових маршрутів без дозволу, ймовірно, опиняються під загрозою розстрілу”, – вважають розвідники.

Ця жорстока тактика спрямована на збереження важливих ресурсів Вагнера — досвідчених командирів і бронетехніки — за рахунок більш доступних зеків-новобранців, яких організація оцінює як витратний матеріал.

