Британська розвідка пояснила, чому в Росії скасовують паради до 9 травня

У деяких російських регіонів скасували паради до 9 травня. Ймовірно, керівництво РФ починає все більше відчувати загрозу через “атаки” безпілотників.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Шість російських регіонів, окупований Крим і 21 місто скасували паради до Дня Перемоги 9 травня з міркувань безпеки. День Перемоги вшановує перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною.

Святкування Дня Перемоги в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Прийом у президента Росії Володимира Путіна після параду (востаннє проходив у 2019 році) не відбудеться.

Також скасовано традиційний Марш Безсмертного полку, де рідні вивішують фотографії загиблих ветеранів Другої світової війни, приурочений до Дня Перемоги. Це сталося після нещодавнього скасування Армійських міжнародних ігор, які приймала Росія.

Час удару БПЛА по Кремлю за кілька днів до Дня Перемоги показує зростаючу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив сприйняття загрози російським керівництвом щодо подій на День Перемоги.

Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунки російського керівництва.