Економіка

Британська розвідка повідомила, що збільшення витрат на війну призводить до прискорення інфляції в РФ

23 Жовтня 2023 10:36
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інфляція, розвідка британії, рф

Російський уряд збільшує витрати на війну проти України, і таке постійне збільшення військових витрат, швидше за все, сприятиме інфляційному тиску в Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що пропонований державний бюджет РФ на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з тими, що були виділені на 2023 рік – це означає, що витрати на оборону на 2024 рік становлять близько 6% ВВП.

Водночас витрати на освіту та охорону здоров’я будуть заморожені на 2023 рік, що означає реальне скорочення витрат через інфляцію.

“Потрібні будуть додаткові витрати для фінансування виплат і витрат на медичне обслуговування дедалі більшої кількості поранених солдатів і сімей загиблих під час конфлікту”, — йдеться у повідомленні.


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