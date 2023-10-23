Британська розвідка повідомила, що збільшення витрат на війну призводить до прискорення інфляції в РФ

Російський уряд збільшує витрати на війну проти України, і таке постійне збільшення військових витрат, швидше за все, сприятиме інфляційному тиску в Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що пропонований державний бюджет РФ на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з тими, що були виділені на 2023 рік – це означає, що витрати на оборону на 2024 рік становлять близько 6% ВВП.

Водночас витрати на освіту та охорону здоров’я будуть заморожені на 2023 рік, що означає реальне скорочення витрат через інфляцію.

“Потрібні будуть додаткові витрати для фінансування виплат і витрат на медичне обслуговування дедалі більшої кількості поранених солдатів і сімей загиблих під час конфлікту”, — йдеться у повідомленні.