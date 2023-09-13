Суспільство

Британська розвідка повідомила, що Росія відправила до України частину нової армії раніше, ніж планувала

13 Вересня 2023 09:42
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розвідка британії, рф

Росія перекинула на територію України підрозділи нової 25-ї загальновійськової армії, які планувала розгорнути тільки з грудня цього року.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

“З великою ймовірністю частини нової 25-ї загальновійськової армії Росії вперше перекинуті в Україну. Формування, найімовірніше, зосереджено у Луганській області на північному сході країни”.

Ще в серпні 2023 року в оголошеннях про набір до 25 загальновійськової армії йшлося, що вона буде розгорнута в Україні тільки з грудня 2023 року, зазначили британські аналітики.

Цілком імовірно, що частини були відправлені в бій раніше терміну тому, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті, а Україна продовжує контрнаступ за трьома напрямками, зазначила британська розвідка.

Однак існує також реальна можливість того, що Росія спробує використати частини 25-ї загальновійськової армії для створення резервних сил, які не будуть задіяні у бойових діях та забезпечать командуванню більшу оперативну гнучкість.


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