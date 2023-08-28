Британська розвідка повідомила, що Росія могла скасувати навчання “Запад” через брак солдатів та техніки

Росія могла відмовитися від чергових навчань “Запад” у вересні через нестачу особового складу і техніки, а також через побоювання критики, вважає розвідка Великої Британії.

Про це повідомляється у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 28 серпня.

“Невдачі російських військових в Україні підсвітили, що “спільні стратегічні навчання” мали обмежену навчальну цінність і значною мірою проводилися для видовища.

Скоріш за все, Росія скасувала “Запад-23″ через те, що для них доступні надто мало особового складу і техніки. Також є реалістична ймовірність, що російське керівництво побоюється внутрішньої критики за проведення ще одних показних навчань у воєнний час”.

Британська розвідка нагадує, що у період після 2010 року “спільні стратегічні навчання” почергово відбувалися у різних регіонах Росії, але з 2021 року їх стали частіше проводити у західному регіоні, демонструючи, що пріоритетом є “протидія загрозі НАТО”.