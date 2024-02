Британська розвідка оцінила наслідки удару ЗСУ по аеродрому “Бельбек” 31 січня

Останній удар українських сил по аеродрому “Бельбек” в окупованому Криму ще більше підірвав потенціал російської авіації.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідці.

Як зазначається, 31 січня унаслідок удару по аеродрому “Бельбек” був знищений “бункер координаційного центру радіолокаційного контролю”.

“Це майже напевно погіршить здатність РФ координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні, збільшуючи залежність від і без того перевантаженого парку літаків A-50, а також навантаження на все більш виснажених досвідчених фахівців, які можуть керувати повітряними операціями”, – вважають у британській розвідці.

При цьому аналітики звертають увагу на те, що російська військова доктрина передбачає значну роль наземних пунктів управління для координації повітряних сил, особливо винищувачів.

З огляду на бойові дії в Україні “майже напевно російські пілоти та наземний персонал потерпають від виснаження та бойової втоми”, йдеться у звіті.

“Будь-які подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму майже напевно посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку для російської авіації”, – вважають у британській розвідці.

