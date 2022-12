Британська розвідка: не виключено, що РФ отримала нову партію “шахедів”

У свіжому ранковому зведенні про стан справ на фронтах України британська розвідка попереджає про можливу нову хвилю російських атак з використанням іранських дронів.

Надійшли повідомлення, що вперше за три тижні відновилися атаки із використанням безпілотників-камікадзе, наданих Росії Іраном.

6-7 грудня українські офіційні особи повідомили, що Запорізька та Дніпровська області зазнали атак з використанням дронів. За інформацією Генштабу України, 17 БПЛА було збито, включаючи 14 “Шахедів-136”.

Востаннє повідомлення про атаки дронів українською територією надходили 17 листопада.

Інформацію про відновлення активності дронів ще доведеться перевірити, але якщо це так, то, ймовірно, висновок можна зробити таким: Росія вичерпала свої попередні запаси БПЛА “Шахед-131” та “Шахед-136” і наразі отримала поповнення.

В цьому випадку очікується нова хвиля російських атак із застосуванням БПЛА.

