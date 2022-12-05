Політика

Британська розвідка назвала три причини зниження активності російських ВПС

5 Грудня 2022 11:36
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розвідка британії

Міноборони Британії у ранковому зведенні аналізує дії російських ВПС у небі над Україною. Відомство зазначає, що кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною скоротилася.

Якщо у березні було до 300 вильотів на день, то зараз їхня кількість обчислюється десятками.

Росія на даний момент могла втратити понад 60 літаків, включаючи втрати минулого тижня – винищувач-бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25.

Ймовірно, літаки стали рідше вилітати через високу загрозу з боку українських ППО, погіршення погоди та обмеження літнього часу.

Оскільки російська тактика наземних атак здебільшого покладається на візуальну ідентифікацію та некеровані боєприпаси, рівень цих атак буде низьким в умовах поганої погоди взимку.


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