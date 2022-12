Британська розвідка назвала три причини зниження активності російських ВПС

Міноборони Британії у ранковому зведенні аналізує дії російських ВПС у небі над Україною. Відомство зазначає, що кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною скоротилася.

Якщо у березні було до 300 вильотів на день, то зараз їхня кількість обчислюється десятками.

Росія на даний момент могла втратити понад 60 літаків, включаючи втрати минулого тижня – винищувач-бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25.

Ймовірно, літаки стали рідше вилітати через високу загрозу з боку українських ППО, погіршення погоди та обмеження літнього часу.

Оскільки російська тактика наземних атак здебільшого покладається на візуальну ідентифікацію та некеровані боєприпаси, рівень цих атак буде низьким в умовах поганої погоди взимку.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/pmOwk4EqC5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KEWi93TjT1