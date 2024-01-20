Політика

Британська розвідка назвала пріоритетне завдання Росії на Херсонському напрямку

20 Січня 2024 15:27
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Британська розвідка

Україна зберігає присутність на лівому березі Дніпра і продовжує відбивати російські атаки, незважаючи на проблеми з логістикою. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії.

16 січня 2024 року речник Південних сил оборони України зазначив, що логістичне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

Придніпровське угруповання російських військ зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, хоча майже напевно мало значну перевагу в балансі сил на цій осі. “Дуже ймовірно, що погана підготовка і координація російських військ у цьому районі обмежує їхні наступальні можливості”, – йдеться у доповіді.

Британська розвідка вважає, що витіснення українського війська з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії. “Дуже ймовірно, що Росія продовжуватиме наступальні дії в районі Кринок протягом наступних тижнів, незважаючи на зростаючі втрати особового складу”, – підсумовує відомство.


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