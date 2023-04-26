Британська розвідка назвала ключову подію цього тижня

Щоденне зведення британської розвідки у середу присвячене ситуації в районі Бахмута, який продовжують обороняти українські військові.

У західних районах міста триває важкий ближній бій, пишуть автори зведення.

Найголовнішою подією останнього тижня стали бої на околицях міста – особливо в районі села Хромове. Там проходить траса, якою йде постачання українських підрозділів.

Інші можливості України щодо постачання військових у Бахмуті, ймовірно, ускладнені через весняний бруд на ґрунтових дорогах.

Оскільки боротьба за місто триває вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута встигла перетворитися на один із елементів значно масштабнішої оборонної зони, яка включає місто Годинник Яр на захід, йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/olhe70Sfw5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 26, 2023