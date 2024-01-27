Політика

Британська розвідка: Авдіївка залишиться під українським контролем протягом наступних тижнів

27 Січня 2024 13:04
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авдіївка, Британська розвідка

Росія продовжує свій наступ на кількох напрямках, відповідно до своєї стратегічної мети – захоплення Донбасу. Російські війська захопили села Крохмальне під Харковом 21 січня 2024 року та Веселе поблизу Бахмута 18 січня 2024 року, але вони не мають стратегічного значення, йдеться у щоденній доповіді розвідки Великої Британії.

“Довоєнне населення Веселого становило 102 особи, а Крохмального – 45. Це свідчить про продовження незначного поступового зростання чисельності населення в Росії в той час як Україна зосереджується на активній обороні”, – зазначається в доповіді.

За оцінками британської розвідки, головним пріоритетом для російських військ є місто Авдіївка.

“Наразі росіяни розгортають атаку з трьох боків з метою оточення міста з півдня і півночі, а також ведуть бойові дії на околицях східного кварталу самої Авдіївки”, – йдеться далі.

Аналітики також зазначають, що російські війська зазнали значних втрат у живій силі та бронетехніці, часто спричинених українськими БПЛА.

За повідомленнями, російські війська
намагаються обійти українські укріплення, проникаючи на околиці міста через службові тунелі. Цей метод проникнення вони намагаються застосувати з жовтня 2023 року.

Українські контратаки стримують російські війська від подальшого просування вглиб міста. Основний маршрут постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки,

“Авдіївка, ймовірно, залишиться під українським контролем протягом наступних тижнів”, – підсумовують у британській розвідці.


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