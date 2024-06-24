Британська принцеса Анна госпіталізована зі струсом мозку

Принцесу Великої Британії госпіталізували після того, як вона отримала незначну травму голови і струс мозку у своєму маєтку в Глостерширі, повідомив Букінгемський палац.

“Очікується, що 73-річна принцеса Анна швидко одужає після інциденту, що стався в неділю в її маєтку Гаткомб Парк”, – йдеться в заяві.

Причину травми голови Анни офіційно не розголошують, але джерела BBC сказали, що її травма може бути отримана від удару коня.

Поїздку принцеси Анни до Канади, яка мала розпочатися наприкінці цього тижня, відклали.