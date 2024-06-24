Суспільство

Британська принцеса Анна госпіталізована зі струсом мозку
24 Червня 2024 17:15
читать на русском →
британія
Британська принцеса Анна / Фото: REUTERS

Принцесу Великої Британії госпіталізували після того, як вона отримала незначну травму голови і струс мозку у своєму маєтку в Глостерширі, повідомив Букінгемський палац.

“Очікується, що 73-річна принцеса Анна швидко одужає після інциденту, що стався в неділю в її маєтку Гаткомб Парк”, – йдеться в заяві.

Причину травми голови Анни офіційно не розголошують, але джерела BBC сказали, що її травма може бути отримана від удару коня.

Поїздку принцеси Анни до Канади, яка мала розпочатися наприкінці цього тижня, відклали.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Червня 2024 15:10

Росіяни вдарили по Покровську рактами: щонайменше 4 загиблих та десятки поранених
24 Червня 2024 14:56

Начальник штабу “Азову” Кротевич подав заяву в ДБР на генерала Содоля, – ЗМІ
24 Червня 2024 14:46

Євросоюз схвалив виділення до €1,4 млрд на зброю для України за рахунок російських активів, – Politico
24 Червня 2024 14:13

СБУ викрили шахраїв у Черкасах, які вимагали 5 млн гривень з родини загиблого воїна 
24 Червня 2024 12:45

Рада ЄС погодила 14-й пакет санкцій проти РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
усі думки