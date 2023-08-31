Британська оборонна компанія BAE Systems розпочне виробляти зброю в Україні

Президент Володимир Зеленський та керівництво оборонної компанії BAE Systems підписали дві угоди про співпрацю. Документи передбачають локалізацію виробництва та співпрацю щодо ремонту озброєнь компанії, як-от легких гармат L119.

Про це йдеться на сайті президента України.

Сьогодні, 31 серпня, Зеленський зустрівся з керівництвом транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні. Компанія спеціалізується на виробництві зброї та в аерокосмічній сфері.

Так, на зустрічі підписали дві угоди між українськими міністерствами та гендиректором компанії Чарльзом Вудберном.

Перша угода передбачає співпрацю в локалізації виробництва озброєнь BAE Systems. Друга — спільну роботу з ремонту, виготовлення запасних частин та нових легких гармат L119.

«Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян», — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що артилерійські системи L119 та M777, а також бойові машини піхоти CV90 від BAE Systems вже активно діють в Україні та отримують схвальні відгуки від українських військових.

Поміж іншим, Вудберн подарував Зеленському пам’ятний сертифікат, присвячений відкриттю офісу BAE Systems Україна та початку співпраці компанії з Україною.

«Він знаменує налаштованість BAE Systems на стійку підтримку українського народу», — йдеться в повідомленні.