Економіка

Британська оборонна компанія BAE Systems розпочне виробляти зброю в Україні

31 Серпня 2023 15:47
читать на русском →
британія, зброя

Президент Володимир Зеленський та керівництво оборонної компанії BAE Systems підписали дві угоди про співпрацю. Документи передбачають локалізацію виробництва та співпрацю щодо ремонту озброєнь компанії, як-от легких гармат L119.

Про це йдеться на сайті президента України. 

Сьогодні, 31 серпня, Зеленський зустрівся з керівництвом транснаціональної компанії BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні. Компанія спеціалізується на виробництві зброї та в аерокосмічній сфері. 

Так, на зустрічі підписали дві угоди між українськими міністерствами та гендиректором компанії Чарльзом Вудберном.

Перша угода передбачає співпрацю в локалізації виробництва озброєнь BAE Systems. Друга — спільну роботу з ремонту, виготовлення запасних частин та нових легких гармат L119.

«Ми високо цінуємо, коли приватні компанії в такий час відкривають свої офіси в нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян», — наголосив глава держави.  

Зеленський зазначив, що артилерійські системи L119 та M777, а також бойові машини піхоти CV90 від BAE Systems вже активно діють в Україні та отримують схвальні відгуки від українських військових.

Поміж іншим, Вудберн подарував Зеленському пам’ятний сертифікат, присвячений відкриттю офісу BAE Systems Україна та початку співпраці компанії з Україною. 

«Він знаменує налаштованість BAE Systems на стійку підтримку українського народу», — йдеться в повідомленні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Серпня 2023 15:47

Британська оборонна компанія BAE Systems розпочне виробляти зброю в Україні
31 Серпня 2023 17:21

Аеродром в Курську атакували картонні дрони СБУ
31 Серпня 2023 16:53

Зеленський відповів, чи піде на другий термін
31 Серпня 2023 14:40

Сили оборони продовжують наступальні дії на сході та півдні, є певні успіхи, – Маляр
31 Серпня 2023 14:23

Зеленський підтвердив застосування далекобійної зброї по території Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
усі думки