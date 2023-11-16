Політика

Британія заявила про збільшення фінансової підтримки України

16 Листопада 2023 15:13
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британія, україна, фінансова допомога

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон, ставши першим міністром країни, який прибув до Одеси після російського вторгнення, оголосив про нову фінансову допомогу низці організацій.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

Перебуваючи в Одесі, глава МЗС Британії також заявив про допомогу українцям, які безпосередньо постраждали від вторгнення РФ. Ця допомога включає забезпечення основних зимових запасів та підтримку людей, які евакуювалися з прифронтових районів.

Зазначається що Велика Британія виділяє 10 млн фунтів стерлінгів для Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) на надання товарів медичного призначення громадам, які безпосередньо постраждали від російської агресії, та для підтримки ТЧХУ.

Британія також надасть понад 7 млн фунтів стерлінгів консорціуму під керівництвом міжнародної неприбуткової організації Nonviolent Peaceforce (Ненасильницька сила миру), який підтримує волонтерські організації, що доставляють гуманітарну допомогу в небезпечні місця на лінії фронту.

Крім цього, Британія виділяє додаткові 1,4 млн фунтів стерлінгів на поточну та рятувальну роботу Корпусу милосердя в Україні (Mercy Corps).


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