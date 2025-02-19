Політика

Британія як гарантія мирної угоди може відправити в Україну винищувачі, – The Times
19 Лютого 2025 11:08
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Винищувачі Typhoons британських ПС / Фото: RA
Винищувачі Typhoons британських ПС / Фото: RA

Влада Великої Британії розглядає можливість направити в Україну винищувачі Eurofighter Typhoon, а не сухопутні війська, щоб забезпечити гарантії безпеки можливої угоди про припинення вогню, повідомила газета The Times, посилаючись на джерела.

За даними видання, британські міністри обговорили варіанти, як забезпечити гарантії безпеки після завершення війни, щоб не направляти в Україну велику кількість військ.

Одне з високопоставлених урядових джерел розповіло, що Велика Британія розглядає можливість патрулювати повітряний простір України, хоча це й потребуватиме значної кількості винищувачів, а також системи протиповітряної оборони.

Як зазначає видання, теоретично десятки винищувачів могли б перебувати в стані бойової готовності, здатні відбити будь-які російські атаки, в той час як невелика кількість миротворчих сил з Великої Британії та інших країн Європи забезпечувала б безпеку на землі.

Повітряна місія Великої Британії може бути організована за зразком місій НАТО в країнах Балтії, пише The Times. Джерело газети в Королівських військово-повітряних силах Великої Британії сказало, що літаки можуть розміщуватися в Польщі. “Ми готові зробити все, що нам скажуть”, – заявив співрозмовник, зазначивши, що обговорення перебуває на ранній стадії.

Джерело видання додало, що такий варіант більш реальний, ніж створення безпольотної зони, оскільки для “повітряної поліції” потрібні тільки літаки, готові піднятися в повітря на першу вимогу. Водночас безпольотна зона вимагатиме, щоб літаки патрулювали небо цілодобово.


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