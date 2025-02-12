Політика

Британія виділяє Україні новий пакет військової допомоги
12 Лютого 2025 16:49
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САУ AS-90 під час навчань українських військових / Кадр з відео
САУ AS-90 під час навчань українських військових / Кадр з відео

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме танки, артилерію та ракети різних типів.

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі під час засідання у форматі “Рамштайн”.

За його словами, вартість нового пакета становитиме 150 млн фунтів стерлінгів (приблизно 187,5 млн доларів США).

“Ми виділяємо ще 150 млн фунтів на різні види озброєнь: танки, артилерійські системи, ракети класу “земля-повітря” та “повітря-повітря”. Адже безпека України – це світова безпека”, – наголосив Гілі.


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