Британія виділяє Україні новий пакет військової допомоги

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме танки, артилерію та ракети різних типів.

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі під час засідання у форматі “Рамштайн”.

За його словами, вартість нового пакета становитиме 150 млн фунтів стерлінгів (приблизно 187,5 млн доларів США).

“Ми виділяємо ще 150 млн фунтів на різні види озброєнь: танки, артилерійські системи, ракети класу “земля-повітря” та “повітря-повітря”. Адже безпека України – це світова безпека”, – наголосив Гілі.