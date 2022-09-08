Британія відправить до України 120 машин для транспортування військових вантажів

Великобританія передасть Україні понад 120 машин для вирішення логістичних завдань, заявили сьогодні у британському міноборони.

Вантажні платформи матимуть змогу швидко перевозити на великі відстані військове обладнання, включаючи бронетехніку.

У відомстві розраховують, що ці платформи допоможуть ЗСУ швидше перекидати військове оснащення – зокрема, поставлені Британією раніше системи РСЗВ або БМП Stormer.

Також до пакету допомоги входять інші транспортні машини.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес оголосив про постачання під час засідання на базі “Рамштайн”, де відбувається зустріч країн, які допомагають Україні відобразити російську агресію.

Уоллес у Рамштайні зустрівся з представниками більш ніж 30 держав.

“Ми хочемо ясно сказати, що не зупинимося, що наша рішучість не ослабне, ми продовжимо допомагати Україні, хоч би скільки часу це зайняло”, – сказав Уоллес.