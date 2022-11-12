Політика

Британія та ЄС бойкотуватимуть Лаврова на саміті G20

12 Листопада 2022 16:51
72
G20

Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова на саміті “Групи двадцяти” і закликатимуть союзників долучитися до них.

Про це овідомляє видання The Telegraph.

Чиновники ЄС сказали, що зроблять «усе можливе», щоб ізолювати Росію на заході G20 наступного тижня на Балі.

Російський президент відправив замість себе пана Лаврова, свого міністра закордонних справ, якого західні країни уникатимуть на саміті.

“Ми намагаємося працювати з партнерами, щоб дуже, дуже, дуже чітко показати, що міжнародна спільнота думає про всі ці злочини, звірства та незаконні дії Росії”, – сказав речник Служби закордонних справ ЄС.

Він додав: «Сполучене Королівство не зацікавлене в координації з ЄС зовнішньої політики в цілому, але в цьому питанні ми маємо однакову мету і взаємно посилюємо наші зусилля».

Великобританія та ЄС планують протистояти Москві через її незаконне вторгнення в Україну та закликають до деескалації конфлікту.

 


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
12 Листопада 2022 09:56
75

Вже понад 80 тис знищених окупантів: Генштаб оновив дані за добу

12 Листопада 2022 18:58
51

“Сухий закон” в окупантів на Херсонщині, 14 ударів по ворогу: головне із зведення Генштабу
12 Листопада 2022 16:51
72

Британія та ЄС бойкотуватимуть Лаврова на саміті G20
12 Листопада 2022 12:19
31

З російського полону вдалося повернути ще 45 військових
12 Листопада 2022 10:30
299

Росіяни вигадали собі нову “столицю” Херсонщини, а в Херсоні намагаються партизанити

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

Александр КИРШ

Большая несвоевременная глупость

усі думки