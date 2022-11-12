Британія та ЄС бойкотуватимуть Лаврова на саміті G20

Велика Британія та Європейський Союз домовилися бойкотувати виступи міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова на саміті “Групи двадцяти” і закликатимуть союзників долучитися до них.

Про це овідомляє видання The Telegraph.

Чиновники ЄС сказали, що зроблять «усе можливе», щоб ізолювати Росію на заході G20 наступного тижня на Балі.

Російський президент відправив замість себе пана Лаврова, свого міністра закордонних справ, якого західні країни уникатимуть на саміті.

“Ми намагаємося працювати з партнерами, щоб дуже, дуже, дуже чітко показати, що міжнародна спільнота думає про всі ці злочини, звірства та незаконні дії Росії”, – сказав речник Служби закордонних справ ЄС.

Він додав: «Сполучене Королівство не зацікавлене в координації з ЄС зовнішньої політики в цілому, але в цьому питанні ми маємо однакову мету і взаємно посилюємо наші зусилля».

Великобританія та ЄС планують протистояти Москві через її незаконне вторгнення в Україну та закликають до деескалації конфлікту.