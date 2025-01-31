Британія спростила візові правила для українських дітей

Велика Британія 31 січня відновила програму, яка полегшує процес отримання віз для українських дітей.

Це рішення стосується спрощених візових правил для дітей, чиї батьки або законні опікуни вже мають дозвіл на перебування в країні.

Згідно з оновленими правилами, ці батьки можуть подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми “Будинки для України”. Діти, які мають спонсорів серед своїх батьків або опікунів, отримають дозвіл на проживання у Великій Британії на 18 місяців.

У Міністерстві житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування зазначили, що такі діти матимуть доступ до освіти, медичних послуг, пільг та можливостей працевлаштування в рамках британського законодавства.

Для отримання візи заявник та його батьки повинні відповідати всім вимогам програми “Будинки для України”.