Політика

Британія продовжить продавати зброю Ізраїлю

10 Квітня 2024 09:55
читать на русском →
ізраїль, британія
Девід Кемерон / Getty Images

Прем’єр Британії заявив, що вони не будуть обмежувати продаж зброї Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

“Останні оцінки залишають нашу позицію щодо експортних ліцензій незмінною. Це відповідає порадам, які отримав я та інші міністри. Але ми, як і завжди, періодично будемо переглядати позицію”, – прокоментував питання Кемерон під час візиту до США. 

Кемерон додав, що Лондон серйозно стурбований ситуацією з доступом гуманітарної допомоги до сектору Гази.

Останнім часом на прем’єра Ріші Сунака посилюється тиск щодо продажу британської зброї до Ізраїлю, з огляду на гуманітарну ситуацію у секторі Гази та появу у міжнародних судах позовів, де дії Ізраїлю називають геноцидом.

Зокрема, понад 600 юристів та декілька колишніх суддів приєдналися до відкритого заклику до уряду призупинити продаж зброї Ізраїлю, щоби не допустити того, що Сполучене Королівство стане співучасником геноциду.  

Подібні заклики пролунали і від деяких опозиційних політиків. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Квітня 2024 12:13

З-під завалів дістали тіла матері і дитини після удару по Костянтинівці
10 Квітня 2024 11:39

Зеленський назвав слова Трампа щодо здачі територій РФ для припинення війни примітивними
10 Квітня 2024 11:19

Удар по Костянтинівці 9 квітня: під завалами житлового будинку шукають маму з дитиною
10 Квітня 2024 10:53

Тривалість відключень світла у Харкові може зменшитись
10 Квітня 2024 10:34

СБУ затримала колишнього “регіонала” Лук’янова
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки