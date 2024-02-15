Політика

Британія постачатиме Україні тисячі FPV-дронів у межах коаліції безпілотників

15 Лютого 2024 16:09
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зброя, британія
Український воїн запускає FPV-дрон / Фото: Генштаб ЗСУ

Велика Британія замовить тисячі FPV-дронів для України, зокрема від британських виробників.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Лондон спільно з Латвією очолив велику коаліцію з розробки безпілотників для Сил оборони. Велика Британія хоче «мобілізувати» силу західної промисловості, створивши конкуренцію за виробництво цих безпілотників у великих масштабах і за доступною ціною.

Це перший проєкт, який буде запущено з пакета безпілотників на 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про що прем’єр-міністр Великої Британії оголосив у січні.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс нагадав, що Лондон уже збільшив свою допомогу Україні до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів цьогоріч. А також виділив 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, яке має зробити Велику Британію найбільшим постачальником дронів для України.

«Сьогодні ми йдемо ще далі. Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію для розбудови життєво важливих можливостей України з виробництва безпілотників. Разом ми дамо Україні можливості, необхідні їй для захисту та перемоги в цій війні, щоб гарантувати, що путін зазнає поразки у своїх незаконних варварських амбіціях», — сказав Шаппс.


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