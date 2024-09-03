Політика

Британія підписала контракт на закупівлю 152-мм боєприпасів для України
3 Вересня 2024 21:47
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британія, зброя
Випробування вітчизняних 152-мм артилерійських снарядів / Фото: Укроборонпром

Міністр оборони Великої Британії підтвердив, що контракт на закупівлю 152-мм боєприпасів для України, який оцінюється у 300 мільйонів фунтів стерлінгів, вже підписаний.

Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства Великої Британії.

Очікується, що до кінця року будуть поставлені тисячі снарядів, що забезпечить значне поповнення українських запасів і узгоджується з прискоренням поставок військової підтримки з боку уряду.

Контракт передбачає постачання 120 000 нових снарядів протягом наступних 18 місяців, стимулюватиме розвиток промислового потенціалу в Європі і забезпечить надійні ланцюги постачання, які і надалі забезпечуватимуть Україну життєво важливими боєприпасами.


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