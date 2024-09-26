Британія передасть Україні партію самохідних гаубиць AS90

Велика Британія передасть Україні партію самохідних артилерійських гаубиць AS90, повідомила пресслужба британського Міністерства оборони.

Зазначається, що раніше новий уряд оголосив про намір передати Києву 12 AS90 протягом перших 100 днів після приходу до влади.

Наразі десять таких гаубиць вже доставлено до України, а найближчими тижнями ЗСУ отримають ще шість.

Також уряд нагадав, що Велика Британія зобов’язалася щорічно виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову підтримку України до 2030/31 року або до тих пір, поки це буде необхідно.