Політика

Британія передасть Україні партію самохідних гаубиць AS90
26 Вересня 2024 18:19
читать на русском →
британія, зброя
САУ AS90 на навчання українських військових у Великій Британії / Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Велика Британія передасть Україні партію самохідних артилерійських гаубиць AS90, повідомила пресслужба британського Міністерства оборони.

Зазначається, що раніше новий уряд оголосив про намір передати Києву 12 AS90 протягом перших 100 днів після приходу до влади.

Наразі десять таких гаубиць вже доставлено до України, а найближчими тижнями ЗСУ отримають ще шість.

Також уряд нагадав, що Велика Британія зобов’язалася щорічно виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів на військову підтримку України до 2030/31 року або до тих пір, поки це буде необхідно.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Вересня 2024 18:00

Генпрокурора готує матеріали для екстрадиції Дмитрука
26 Вересня 2024 16:08

Німеччина збільшує фінансування військової підтримки України на €400 млн
26 Вересня 2024 15:25

Воїни 72 бригади продовжують тримати оборону Вугледара
26 Вересня 2024 13:46

Україна отримає від США майже $8 млрд на зброю 
26 Вересня 2024 13:17

У Херсоні на протипіхотній міні підірвався 64-річний чоловік – ОВА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки