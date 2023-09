Велика Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки спеціалістами.

Про це повідомляє компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Як зазначається, представники RBSL вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин до відправки в Україну.

Спеціалісти надали підтримку у діагностуванні несправностей, надали технічні консультації та рекомендації з ремонту, поради щодо безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та взяли участь у ремонті.

#RBSL’s Field Support Representatives (FSR’s) were recently deployed to Germany to help the @BritishArmy get a number of CVR(T) MK2 vehicles ready to be shipped to #Ukraine. pic.twitter.com/5sRfQ7FBF9