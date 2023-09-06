Політика

Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2

6 Вересня 2023 10:44
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зброя, британія

Велика Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки спеціалістами.

Про це повідомляє компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Як зазначається, представники RBSL вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовослужбовцям британської армії у підготовці розвідувальних машин до відправки в Україну.

Спеціалісти надали підтримку у діагностуванні несправностей, надали технічні консультації та рекомендації з ремонту, поради щодо безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та взяли участь у ремонті.


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Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2
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