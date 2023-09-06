Політика

Британія оголосить ПВК “Вагнер” терористичною організацією

6 Вересня 2023 09:06
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вагнер, британія

Уряд Великої Британії планує визнати російську приватну військову компанію «Вагнер» терористичною. Проєкт розпорядження, який буде представлено в парламенті, дозволить арештувати активи ПВК.

Про це повідомила Міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман, пише BBC

Вона заявила, що «вагнерівці» були «жорстоким і руйнівним військовим інструментом президента рф володимира путіна». Браверман переконана, що робота ПВК в Україні та Африці є загрозою глобальній безпеці. 

CNN зазначає, що депутати кілька місяців чинили тиск на уряд, аби впровадити заборону на «Вагнер».


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