Британія готується до смерті кота Ларрі з Даунінг-стріт

Прес-служба резиденції прем’єра Великої Британії зібрала матеріал для ЗМІ, призначений для публікації в день смерті загального улюбленця – кота Ларрі, що живе на Даунінг-стріт, 10.

«Він пережив безліч мишей і бачив, як йшли у відставку п’ять прем’єр-міністрів», – такими словами британська газета The Times пише про кота Ларрі (Larry the Cat), який мешкає в резиденції глави уряду Сполученого Королівства. Як повідомляє видання, оскільки загальний улюбленець досяг похилого віку в 17 років, на Даунінг-стріт підготували все, щоб у разі його смерті повідомити про це «вдячному народу» через ЗМІ.

Зокрема, прес-служба відібрала на цей випадок фотографії Ларрі на Даунінг-стріт. Вони зберігаються в спеціальній папці в комп’ютерній системі резиденції прем’єра, пише The Times. Крім того, було підготовлено некролог, який опублікують «у той сумний день, коли він (кіт Ларрі) покине нас», цитує газета джерело в уряді.