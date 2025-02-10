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Британець хоче викупити сміттєзвалище в надії знайти жорсткий диск із тисячами біткоїнів
10 Лютого 2025 16:58
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Ілюстративне фото / iStock
Ілюстративне фото / iStock

Майнер Джеймс Хауеллс із британського міста Ньюпорт хоче викупити місцеве сміттєзвалище, щоб знайти загублений жорсткий диск, на якому зберігається понад $735 млн у біткоїнах.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Хауеллса, його колишня партнерка помилково викинула диск у 2013 році. Відтоді він намагається його знайти, але міська влада вже дев’ять разів відмовила йому у розкопках.

Дізнавшись про плани влади закрити полігон і збудувати на його місці сонячну електростанцію, Хауеллс вирішив викупити звалище. Суму, яку він готовий заплатити, майнер не розголошує.

Хауеллс був одним із перших користувачів біткоїна: у 2009 році він намайнив 8000 BTC. На момент втрати жорсткого диска один біткоїн коштував $13, а нині його ціна зросла у сотні тисяч разів.


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