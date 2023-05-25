Суспільство

Брежнєва позбавили звання Почесний громадянин Києва

25 Травня 2023 13:41
103
читать на русском →
київ

Київрада позбавила звань «Почесний громадянин Києва» тих, хто в різні часи входив до Комуністичної партії, зокрема радянського генсека Леоніда Брєжнєва, повідомляє Київ24.

За відповідне рішення проголосували 82 міських депутати.

«Про позбавлення звання “Почесний громадянин міста Києва”, як таких, що були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу […] Зокрема, Брежнєва Леоніда Ільїча, Єпішева Олексія Олексійовича, Масола Віталія Андрійовича, Москаленка Кирила Семеновича, Федорова Олексія Федоровича та лідера комуністичної партії Республіки В’єтнам Чионг Тіня Данг Сон Ку», – йдеться в рішенні Київради.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Травня 2023 14:34
41

Україна повернула з російського полону 106 захисників
25 Травня 2023 16:26
89

Морський дрон вразив російський розвідувальний корабель “Іван Хурс” (відео)
25 Травня 2023 13:26
35

“Економічний безвіз” з ЄС продовжено ще на рік
25 Травня 2023 12:36
72

Під Бахмутом ворог замінив найманців “Вагнера” на регулярні підрозділи – Маляр
25 Травня 2023 12:25
32

Росія вивезла з України близько 4 мільйонів тонн зерна
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
усі думки