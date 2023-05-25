Брежнєва позбавили звання Почесний громадянин Києва

Київрада позбавила звань «Почесний громадянин Києва» тих, хто в різні часи входив до Комуністичної партії, зокрема радянського генсека Леоніда Брєжнєва, повідомляє Київ24.

За відповідне рішення проголосували 82 міських депутати.

«Про позбавлення звання “Почесний громадянин міста Києва”, як таких, що були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу […] Зокрема, Брежнєва Леоніда Ільїча, Єпішева Олексія Олексійовича, Масола Віталія Андрійовича, Москаленка Кирила Семеновича, Федорова Олексія Федоровича та лідера комуністичної партії Республіки В’єтнам Чионг Тіня Данг Сон Ку», – йдеться в рішенні Київради.