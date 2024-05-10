Техно

Brave1 збільшив гранти для оборонних розробок

10 Травня 2024 21:54
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зброя, мінцифра
Презентація оборонного кластеру BRAVE1 / Фото: Мінцифра

Оборонний кластер Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок, тепер можна отримати від 500 тис до 2 млн гривень (раніше $5 000 та $25 000). 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Податися можуть українські виробники, розробки яких пройшли оборонну експертизу та отримали загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів. Розмір фінансування залежить саме від оцінки”, – пояснив Федоров.

Кошти можна витрачати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток продукту. Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути.


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