Brave1 збільшив гранти для оборонних розробок

Оборонний кластер Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок, тепер можна отримати від 500 тис до 2 млн гривень (раніше $5 000 та $25 000).

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Податися можуть українські виробники, розробки яких пройшли оборонну експертизу та отримали загальну оцінку й оцінку поточного рівня готовності розробки на рівні не менше 4 балів. Розмір фінансування залежить саме від оцінки”, – пояснив Федоров.

Кошти можна витрачати на закупівлю необхідного обладнання та комплектуючих, R&D та розвиток продукту. Про це кожен розробник звітуватиме. Якщо грант використаний з порушеннями, кошти доведеться повернути.