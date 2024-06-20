БПЛА атакували НПЗ у двох російських регіонах 

20 червня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Адигеї. Російська влада повідомила про загиблого.

Про це повідомляють російські Telegram-канали Astra і BAZA.

Зазначається, що атака безпілотників почалася вночі близько 02:30. За попередніми даними, дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Крім цього, вибухи пролунали в селищі Енем в Адигеї. За даними росЗМІ, там знаходиться нафтобаза “ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт”.

Згодом в оперштабі Кубані заявили, що інформація про пожежу на Афіпському НПЗ нібито не є достовірною.

Натомість там кажуть, що безпілотник впав на приватний будинок у Слов’янську-на-Кубані, він повністю зруйнований. Також, попередньо, є загиблий.