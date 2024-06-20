Суспільство

БПЛА атакували НПЗ у двох російських регіонах 
20 Червня 2024 07:30
читать на русском →

20 червня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Адигеї. Російська влада повідомила про загиблого.

Про це повідомляють російські Telegram-канали Astra і BAZA.

Зазначається, що атака безпілотників почалася вночі близько 02:30. За попередніми даними, дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Крім цього, вибухи пролунали в селищі Енем в Адигеї. За даними росЗМІ, там знаходиться нафтобаза “ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт”.

Згодом в оперштабі Кубані заявили, що інформація про пожежу на Афіпському НПЗ нібито не є достовірною.

Натомість там кажуть, що безпілотник впав на приватний будинок у Слов’янську-на-Кубані, він повністю зруйнований. Також, попередньо, є загиблий.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Червня 2024 12:37

Невідома жінка понівечила могили загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка у Києві  
20 Червня 2024 11:52

Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкти було поранено 7 працівників – Міненерго
20 Червня 2024 11:47

Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти РФ
20 Червня 2024 10:24

СБУ оголосила підозру місцевому жителю, який готував удари РФ по паливних базах на Запоріжжі
20 Червня 2024 09:35

Міноборони запустило чат-бот “Армія+”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
усі думки