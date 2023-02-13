Бої за Бахмут не мають практичного сенсу – експерт

Старший радник американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, полковник у відставці Марк Кансіан назвав запеклу битву за Бахмут (де до війни проживало близько 70 тисяч осіб), що триває вже більше півроку, “довгою, кривавою і безглуздою”.

На думку Кансіана, навіть якщо російським військам у результаті вдасться взяти місто під контроль, “це нічого не означає ні в оперативному, ні в стратегічному плані”.

“За великим рахунком, сенс тут символічний. Захопивши Бахмут, [російське командування] напевно заявить про здобуту велику перемогу, але це не так”, – заявив Кансіан в інтерв’ю агентству AFP.

Водночас експерт визнав, що можливості ЗСУ на цьому напрямі вкрай обмежені, і шансів утримати місто під контролем Києва дуже небагато.

“Якщо росіяни нападуть саме там, українці зможуть хіба що тримати оборону”, – сказав Кансіан в інтерв’ю французькому агентству.