Боєприпаси з місця загибелі помічника Залужного відправили на експертизу

Правоохоронці вилучили гранати на місці трагедії в Чайках, де 6 листопада загинув помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Їх доправлять на експертизу, а також встановлюватимуть шляхи надходження цих боєприпасів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказала речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева.

“Цілу ніч працювали слідчі на місці події, вилучені відповідні предмети, схожі на гранати. Їх буде направлено на експертизу для того, щоб встановити, що це за боєприпас. Надалі буде встановлено шляхи надходження цих боєприпасів, на яких підставах вони були передані іншим особам. Тобто це великий комплекс заходів, це великий комплекс слідчих дій. Але за цією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасом”, – розповіла Рева.

Водночас, як додала речниця, за попередньою інформацією, подія вважається нещасним випадком.

“За тією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, необережне поводження з боєприпасом. Станом на зараз поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Але не виключено, що ця справа буде перекваліфікована у відповідності до зібраних доказів. Наразі якусь іншу інформацію прокоментувати я не можу”, – сказала Рева.

Наразі, за її словами, відомо, що граната, яка вибухнула в руках загиблого, була подарунком.

“У нас є свідчення цієї особи, яка подарувала цей презент. Він був у вигляді коробки, всередині знаходилась пляшка алкоголю та шість гранат”, – розповіла Мар’яна Рева.

Вона уточнила, що особі, яка зробила цей подарунок, поки не визначений процесуальний статус.

“Як говорить сам підозрюваний, ймовірно, процесуальний статус йому не визначений в побутовому сенсі цього слова, що він подарував ці гранати колезі, зауваживши, що гранати є дійсно бойові, щоб він звернув на це увагу. Але, очевидно, на жаль, загиблий ці слова не сприйняв всерйоз, і, на жаль, ми маємо таку жахливу трагедію”, – сказала Рева.