Боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети: Німеччина надає новий пакет допомоги

Німеччина продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Країна надала Силам оборони черговий пакет допомоги.
Про це мовиться в документі на сайті Федерального уряду Німеччини. Зокрема, українські захисники отримають боєприпаси для РСЗВ MARS II.
У Федеральному уряді Німеччини зазначили, що країна разом із союзниками та партнерами продовжує підтримувати українських військових. До України їдуть:
- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
- 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);
- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);
- 1 навантажувач (загалом – 4);
- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);
- 10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);
- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 116 польових обігрівачів.
В інтерв’ю ARD міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що її країна продовжуватиме надавати Україні допомогу через удари російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, мовиться про:
- постачання генераторів,
- ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.
“Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні”, – наголосила Шульце.