Боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети: Німеччина надає новий пакет допомоги

Німеччина продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Країна надала Силам оборони черговий пакет допомоги.

Про це мовиться в документі на сайті Федерального уряду Німеччини. Зокрема, українські захисники отримають боєприпаси для РСЗВ MARS II.

У Федеральному уряді Німеччини зазначили, що країна разом із союзниками та партнерами продовжує підтримувати українських військових. До України їдуть:

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);

17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);

1 навантажувач (загалом – 4);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);

10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);

20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.

В інтерв’ю ARD міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що її країна продовжуватиме надавати Україні допомогу через удари російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, мовиться про:

постачання генераторів,

ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.

“Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні”, – наголосила Шульце.