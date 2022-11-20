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Боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети: Німеччина надає новий пакет допомоги

20 Листопада 2022 21:00
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зброя, німеччина

Німеччина продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Країна надала Силам оборони черговий пакет допомоги.

Про це мовиться в документі на сайті Федерального уряду Німеччини. Зокрема, українські захисники отримають боєприпаси для РСЗВ MARS II.

У Федеральному уряді Німеччини зазначили, що країна разом із союзниками та партнерами продовжує підтримувати українських військових. До України їдуть:

  • боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
  • 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом надали 8);
  • 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом – 39);
  • 1 навантажувач (загалом – 4);
  • запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
  • 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом – 30);
  • 10 датчиків захисту від дронів (загалом – 28);
  • 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
  • 116 польових обігрівачів.

В інтерв’ю ARD міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що її країна продовжуватиме надавати Україні допомогу через удари російських окупантів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, мовиться про:

  • постачання генераторів,
  • ремонт ліній електропередач, магістральних водопроводів та газопроводів.

“Ми зробимо все можливе, щоб Україна вистояла у цій війні”, – наголосила Шульце.


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