Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата в ЄС

Боснія та Герцеговина набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Відповідне рішення сьогодні ухвалили учасники саміту Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі, передає Reuters.

Боснія та Герцеговина подала заявку на вступ до ЄС у 2016 році. У жовтні 2022 року Єврокомісія рекомендувала Раді Євросоюзу надати країні статус кандидата. Глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель тоді заявив, що рішення пов’язане із надією на радикальні реформи в країні.

Боснія та Герцеговина – одна з найбідніших європейських держав. Воно досі переживає наслідки війни 1990-х років на Балканах. Приблизно половину населення країни становлять боснійські мусульмани, третина – серби, близько 15% – хорвати. На чолі держави стоїть президія – тріумвірат із представників кожної з основних етнічних груп. Усі вони по черзі раз на вісім місяців стають головами президії.

Після набуття Боснією та Герцеговиною статусу кандидата на вступ ЄС єдиною балканською країною без такого статусу залишається частково визнане Косово. Але сьогодні косовська влада передала заявку на вступ до спільноти.