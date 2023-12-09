Бориса Джонсона просять не ганьбити FC “Grimsby Town”

Сотні людей вимагають у Бориса Джонсона, щоб той припинив носити шерстяну шапку футбольного клубу «Грімсбі Таун», бо експрем’єр «ганьбить спільноту».

Як передає Sky News, колишнього прем’єр-міністра Великої Британіїх, який цього тижня давав свідченняe справі щодо COVID у Великій Британії, бачили, як він виходить із слухань у сірій шапці з літерами «GTFC».

Після цього понад 700 людей підписали петицію про те, що містер Джонсон «серйозно ганьбить Грімсбі».

У ній додається: «Джонсон не має формального відношення до клубу. Він ніколи не жив у Грімсбі. Він використовує місто, щоб додати блиску та гламуру своєму власному зруйнованому життю».

Петиція закінчується жартом, що містеру Джонсону слід носити шапку, яка «більш підходить для його низького статусу», наприклад, “Манчестер Юнайтед”.

“Grimsby Town” грає у другій англійській лізі (четвертий – останній – за силою дивізіон в системі футбольних ліг Англії) і посідає перше місце.