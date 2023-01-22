Новини

Бориса Джонсона помітили в Бучі і Бородянці

22 Січня 2023 15:43
36
Джонсон

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 22 січня, прибув до України.

Політика помітили в Бучі. Відео із Джонсоном, зокрема, опублікував у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Офіційних підтверджень та деталей візиту Джонсона наразі не було. Водночас декілька днів тому ЗМІ повідомляли, що політик може приїхати в Україну й зустрітися з Володимиром Зеленським. Джонсон вкотре хоче висловити Україну публічну підтримку.

Пізніше стало відомо, що Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським.

У Давосі Джонсон зустрівся з Віталієм Кличком. Мер нагородив друга України відзнакою “Почесний громадянин міста Києва”. Кличко наголосив, що Джонсон неодноразово відвідував українську столицю. Зокрема, був у Києві у найдраматичніший час боротьби українців проти російського агресора.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Січня 2023 13:16
100

Україна виграє цю війну – з Німеччиною чи без неї: Моравецький різко розкритикував Берлін
22 Січня 2023 18:20
15

“Росія готується до нового наступу”: Данілов вказав на першу ознаку
22 Січня 2023 15:43
36

Бориса Джонсона помітили в Бучі і Бородянці
22 Січня 2023 12:43
99

У Держдумі погрожують НАТО ядерною війною, через постачання зброї Україні
22 Січня 2023 12:18
99

У Росії повертаються до радянської організації військ, очікують довгої війни, – розвідка Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
усі думки