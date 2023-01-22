Бориса Джонсона помітили в Бучі і Бородянці

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон сьогодні, 22 січня, прибув до України.

Політика помітили в Бучі. Відео із Джонсоном, зокрема, опублікував у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Офіційних підтверджень та деталей візиту Джонсона наразі не було. Водночас декілька днів тому ЗМІ повідомляли, що політик може приїхати в Україну й зустрітися з Володимиром Зеленським. Джонсон вкотре хоче висловити Україну публічну підтримку.

Пізніше стало відомо, що Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським.

У Давосі Джонсон зустрівся з Віталієм Кличком. Мер нагородив друга України відзнакою “Почесний громадянин міста Києва”. Кличко наголосив, що Джонсон неодноразово відвідував українську столицю. Зокрема, був у Києві у найдраматичніший час боротьби українців проти російського агресора.