Політика

Експрем’єр Джонсон стверджує, що Путін не вторгся б в Україну, якби президентом був Трамп
4 Жовтня 2024 13:20
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Джонсон, трамп
Кандидат у президенти США Дональд Трамп та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон / Фото: borisjohnsonuk/Instargam

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін не здійснив би вторгнення в Україну, якби Дональд Трамп був президентом США.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Telegraph.

“Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність… Він вислав 60 російських шпигунів (після отруєння в Солсбері). Він був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів. Він був жорсткішим щодо Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а потім він дав українцям ракети Javelin”, – сказав Джонсон.

Відповідаючи на запитання, чи варто Україні боятися президентства Трампа, Джонсон відповів, що дуже важливо розуміти, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною за свободу та демократію. І Трамп, за його словами, це розуміє.


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